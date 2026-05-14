ГЛАВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

В ходе первой встречи с Трампом Си Цзиньпин заявил о переменах и «ловушке Фукидида». Китайский лидер подчеркнул, что только от двух стран зависит, смогут ли они объединить усилия для противостояния глобальным вызовам и создать светлое будущее для своих народов. Он добавил, что торговые войны не приносят успеха ни одной стороне. Его слова приводит CNN.

«Ловушка Фукидида» — термин, популяризированный американским политологом Грэхамом Аллисоном. Они описывает состояние мировой политики, которое приводит к войне между двумя силами: существующим гегемоном и великой державой, которая укрепляет свой статус и угрожает вытеснить старого лидера с мировой арены.

Си Цзиньпин отметил, что конфронтация между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, а главная гарантия мира между двумя странами — это тайваньский вопрос. Председатель КНР указал, что неправильный подход к его решению может спровоцировать военное столкновение между американской и китайской армией.

В свою очередь, Трамп был настроен более позитивно. Он сообщил, что является другом Си Цзиньпина, а отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо до этого. Американец отдельно подчеркнул готовность вести бизнес с китайскими компаниями на взаимовыгодной основе. Его заявления приводит Reuters.