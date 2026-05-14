Ловушка и конфликт интересов: Как прошли первые переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Лидер Китая заявил о риске противостояния с США, а в администрации американского президента напомнили о столкновении интересов двух стран.
Президент США Дональд Трамп 13 мая прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом. В его программе заявлены двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а также официальный банкет, совместная фотосессия и другие мероприятия.
ПЕРВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
К приезду американской делегации в Пекин, принимающая сторона провела церемонию приветствия. Председатель КНР Си Цзиньпин лично встречал главу США. Американец попробовал продемонстрировать свое классическое рукопожатие и перетянуть руку китайского политика на себя, но ему это не удалось. Рукопожатие продлилось 14 секунд.
После этого лидеры стран осмотрели почётный караул Народно-освободительной армии и наблюдали за прохождением его подразделений. Это первая официальная поездка Трампа в Китай за последние девять лет. В состав американской делегации также вошли государственный секретарь страны Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель министерства финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир. Помимо официальных лиц, в Пекин прибыло более 20 представителей крупнейшего американского бизнеса, включая бизнесмена Илона Маска и генерального директора компании Apple Тима Кука.
ГЛАВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
В ходе первой встречи с Трампом Си Цзиньпин заявил о переменах и «ловушке Фукидида». Китайский лидер подчеркнул, что только от двух стран зависит, смогут ли они объединить усилия для противостояния глобальным вызовам и создать светлое будущее для своих народов. Он добавил, что торговые войны не приносят успеха ни одной стороне. Его слова приводит CNN.
«Ловушка Фукидида» — термин, популяризированный американским политологом Грэхамом Аллисоном. Они описывает состояние мировой политики, которое приводит к войне между двумя силами: существующим гегемоном и великой державой, которая укрепляет свой статус и угрожает вытеснить старого лидера с мировой арены.
Си Цзиньпин отметил, что конфронтация между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, а главная гарантия мира между двумя странами — это тайваньский вопрос. Председатель КНР указал, что неправильный подход к его решению может спровоцировать военное столкновение между американской и китайской армией.
В свою очередь, Трамп был настроен более позитивно. Он сообщил, что является другом Си Цзиньпина, а отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо до этого. Американец отдельно подчеркнул готовность вести бизнес с китайскими компаниями на взаимовыгодной основе. Его заявления приводит Reuters.
ПРОБЛЕМЫ В ОТНОШЕНИЯХ
Несмотря на дружеский тон двух лидеров, некоторые члены американской делегации настроены к Китаю с осторожностью. Так, Марко Рубио заявил, что Поднебесная остается главным геополитическим вызовом для Америки, а интересы двух государств будут конфликтовать друг с другом. Он сообщил об этом в интервью Fox News.
По его словам, американская делегация во время визита в страну также попытается убедить Пекин в необходимости активно повлиять на Иран и заставить его отказаться от эскалации конфликта в Ормузском проливе. Иран Рубио назвал «огромным источником нестабильности».
Ранее разведка США сообщала о том, что Китай решил использовать ситуацию для подрыва имиджа Вашингтона в качестве ответственного гаранта международного порядка. Такую информацию опубликовал Washington Post. Однако по информации Аssociated Press, США рассчитывают, что Пекин окажет давление на Тегеран и не заблокирует резолюцию Совбеза ООН об открытии пролива.
В то же время, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов сообщил НСН, что американцы не откажутся от новой войны с Ираном, чтобы достичь своих целей.
«Администрация Трампа возобновит военные действия против Ирана. Дело в том, что конечной цели операции в Иране Трамп и США не достигли. Очень большое количество признаков, которые говорят о возобновлении военных действий. Сейчас Трамп организовал морскую блокаду Ирана, пытается воздействовать экономическими средствами», — уточнил он.
БУДУЩЕЕ
14 мая у президента США пройдут длинные переговоры с Си и банкет в Доме народных собраний. 15 мая лидеры снова встретятся, уже в более приватной обстановке в резиденции Чжуннаньхай сначала за чаем, а потом и за рабочим обедом. Перед подготовкой визита посольство КНР в Вашингтоне озвучило четыре красные линии в отношениях с США, которые страна требует уважать, включая право Китая на развитие, выбор политической системы, отказ от односторонней оценки уровня прав человека в стране, а также тайваньский вопрос.
Впрочем, военно-политический аналитик, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Дарко Тодоровски усомнился в эфире НСН, что переговоры между Трампом и Си приведут к значимым результатам.
«Текущая ситуация и конфликт между КНР и США уже не могут измениться. КНР разыгрывает сценарий "Китай побеждает, США вынуждены вести переговоры", в то время как США разыгрывают противоположный сценарий, то есть Трамп объявит об очередной "большой сделке". Влияние результатов переговоров на глобальную и региональную повестку дня в Юго-Восточной Азии будет минимальным», — сообщил он.
Вслед за Трампом Китай посетит и президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уже сообщил, что ожидается насыщенный визит, а подготовка находится на завершающем этапе. Эту информацию приводит «Интерфакс».
Горячие новости
- В России средняя социальная пенсия выросла почти на тысячу рублей за год
- Юрист Милютина: Заменить российский паспорт за границей нельзя
- Индия ввела временный запрет на экспорт сахара
- Ловушка и конфликт интересов: Как прошли первые переговоры Трампа и Си Цзиньпина
- Врач рассказала, какие грызуны переносят хантавирус Андес
- В Пекине завершилась встреча Си Цзиньпина и Трампа
- Над территорией России перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА
- Названы финалисты, претендующие на премию «ТЭФИ-2026»
- Россиян в 2026 году ожидают еще три короткие рабочие недели
- ЦБ ожидает снижение и стабилизацию инфляции до 4% во втором полугодии