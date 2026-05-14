Юрист Милютина: Заменить российский паспорт за границей нельзя

Заменить российский паспорт за рубежом нельзя, документ выдают только в России. Об этом заявила юрист, руководитель аппарата Ассоциации юристов РФ, глава комиссии АЮР по поддержке и защите прав соотечественников Анастасия Милютина в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, даже если человек давно живет за границей, для замены документа необходимо приехать в Россию.

«Заявление можно подать через "Госуслуги", но получить паспорт - только лично, либо через опекуна, если человек недееспособен, или с выездом сотрудника на дом, в больницу при проблемах со здоровьем», - уточнила Милютина.

Если постоянно проживающий за рубежом гражданин приехал в Россию, главным документом, удостоверяющим его личность, будет российский загранпаспорт. По нему можно оформить временную регистрацию без паспорта РФ.

Между тем в Госдуме предложили упростить процесс восстановления паспорта, когда документ ошибочно включают в список недействительных, пишет Ura.ru.

