Юрист Милютина: Заменить российский паспорт за границей нельзя
Заменить российский паспорт за рубежом нельзя, документ выдают только в России. Об этом заявила юрист, руководитель аппарата Ассоциации юристов РФ, глава комиссии АЮР по поддержке и защите прав соотечественников Анастасия Милютина в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, даже если человек давно живет за границей, для замены документа необходимо приехать в Россию.
«Заявление можно подать через "Госуслуги", но получить паспорт - только лично, либо через опекуна, если человек недееспособен, или с выездом сотрудника на дом, в больницу при проблемах со здоровьем», - уточнила Милютина.
Если постоянно проживающий за рубежом гражданин приехал в Россию, главным документом, удостоверяющим его личность, будет российский загранпаспорт. По нему можно оформить временную регистрацию без паспорта РФ.
Между тем в Госдуме предложили упростить процесс восстановления паспорта, когда документ ошибочно включают в список недействительных, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- В России средняя социальная пенсия выросла почти на тысячу рублей за год
- Юрист Милютина: Заменить российский паспорт за границей нельзя
- Индия ввела временный запрет на экспорт сахара
- Ловушка и конфликт интересов: Как прошли первые переговоры Трампа и Си Цзиньпина
- Врач рассказала, какие грызуны переносят хантавирус Андес
- В Пекине завершилась встреча Си Цзиньпина и Трампа
- Над территорией России перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА
- Названы финалисты, претендующие на премию «ТЭФИ-2026»
- Россиян в 2026 году ожидают еще три короткие рабочие недели
- ЦБ ожидает снижение и стабилизацию инфляции до 4% во втором полугодии