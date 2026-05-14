В России средняя социальная пенсия выросла почти на тысячу рублей за год

Средний размер социальной пенсии в России в апреле превысил 16,5 тысячи рублей, за год выплата выросла почти на 1 тысячу рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

По состоянию на 1 апреля социальная пенсия работающих и неработающих россиян составляла в среднем 16 583 рубля. Годом ранее гражданам выплачивали 15 520 рублей.

По данным Соцфонда, работающим получателям социальной пенсии в апреле начисляли в среднем 12 355 рублей. При этом неработающим выплачивали 16 986 рублей.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 1 августа работающие российские пенсионеры смогут получить до трех баллов индивидуального пенсионного капитала (ИПК) при перерасчете пенсии, пишет Ura.ru.

