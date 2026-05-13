Пять причин: Трамп готовится возобновить военные действия против Ирана
В случае возобновления войны с Ираном Трамп рискует окончательно потерять доверие союзников не только на Ближнем Востоке, заявил НСН Александр Акимов.
Американский лидер Дональд Трамп возобновит военные действия против Ирана, так как пойти на условия Тегерана для него означает потерять политические очки внутри США, заявил НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Иран отказался продолжать переговоры с США без выполнения пяти своих условий, пишет иранское агентство Fars. Тегеран требует прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций, разблокировку замороженных иранских активов, компенсацию причиненного войной ущерба, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом. Президент США Дональд Трамп этими условиями недоволен: по данным СМИ, он рассматривает возможность возобновления войны. Акимов раскрыл факторы, которые указывают на продолжение войны.
«Я думаю, что администрация Трампа возобновит военные действия против Ирана. Дело в том, что конечной цели операции в Иране Трамп и США не достигли. Очевидно, что в условиях приближения промежуточных выборов в Конгресс республиканцы должны укреплять свои позиции. Если сейчас администрация Трампа пойдет на условия Ирана, это может дополнительно ослабить их политическое влияние внутри США. Условия Ирана очень максималистские. Это те условия, которые продвигает именно силовое крыло иранского руководства. Трамп же выступает за переговоры с умеренной частью иранского руководства, которая сейчас отстранена от влияния на политические процессы. Очень большое количество признаков, которые говорят о возобновлении военных действий. Сейчас Трамп организовал морскую блокаду Ирана, пытается воздействовать экономическими средствами. Но КСИР (Корпус стражей исламской революции, прим. НСН) сейчас не пойдет на полный отказ от обогащения урана», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что в таком случае Трамп рискует потерять доверие союзников не только на Ближнем Востоке.
«Продолжение войны для Трампа может нести как положительные, так и негативные моменты. Для Трампа здесь есть вариант затяжного конфликта, новые удары по американским базам и союзникам – Саудовская Аравия, ОАЭ. У США будет не так много возможностей для того, чтобы эти удары предотвратить, обеспечить безопасность союзников будет сложно. В глазах союзников на Западе это тоже будет выглядеть не очень хорошо», - добавил собеседник НСН.
США решили, что не готовы к укреплению Ирана, а если снять санкции, экономика Ирана получит новый импульс, заявила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. Она отметила, что без отмены санкций Иран вряд ли готов на уступки.
