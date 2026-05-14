Над территорией России перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА
14 мая 202607:53
Юлия Савченко
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 30 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 21.00 мск 13 мая до 7.00 мск 14 мая... перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указывает ведомство.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской областях, а также над Московским регионом, Крымом, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Накануне военные за семь часов уничтожили 66 БПЛА самолетного типа над территорией России, пишет 360.ru.
