Индия ввела временный запрет на экспорт сахара

Индия запретила экспорт сахара до 30 сентября текущего года. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном Генеральной дирекцией внешней торговли страны.

Власти республики изменили политику в отношении экспорта сахара, в том числе сахара-сырца, белого и рафинированного сахара, с категории «ограниченный» на «запрещенный». Решение действует до конца сентября или «до получения дальнейших распоряжений».

Ограничения должны способствовать увеличению предложения продукции на внутреннем рынке и сдерживанию цен на фоне инфляционных рисков и общей неопределенности в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Меры не распространяются на сахар, экспортируемый в Евросоюз и США по особым соглашениям.

Ранее Китай решил ограничить экспорт серной кислоты — самого используемого химиката в мире, пишет 360.ru.

