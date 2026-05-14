Индия ввела временный запрет на экспорт сахара
Индия запретила экспорт сахара до 30 сентября текущего года. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном Генеральной дирекцией внешней торговли страны.
Власти республики изменили политику в отношении экспорта сахара, в том числе сахара-сырца, белого и рафинированного сахара, с категории «ограниченный» на «запрещенный». Решение действует до конца сентября или «до получения дальнейших распоряжений».
Ограничения должны способствовать увеличению предложения продукции на внутреннем рынке и сдерживанию цен на фоне инфляционных рисков и общей неопределенности в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Меры не распространяются на сахар, экспортируемый в Евросоюз и США по особым соглашениям.
Ранее Китай решил ограничить экспорт серной кислоты — самого используемого химиката в мире, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В России средняя социальная пенсия выросла почти на тысячу рублей за год
- Юрист Милютина: Заменить российский паспорт за границей нельзя
- Индия ввела временный запрет на экспорт сахара
- Ловушка и конфликт интересов: Как прошли первые переговоры Трампа и Си Цзиньпина
- Врач рассказала, какие грызуны переносят хантавирус Андес
- В Пекине завершилась встреча Си Цзиньпина и Трампа
- Над территорией России перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА
- Названы финалисты, претендующие на премию «ТЭФИ-2026»
- Россиян в 2026 году ожидают еще три короткие рабочие недели
- ЦБ ожидает снижение и стабилизацию инфляции до 4% во втором полугодии