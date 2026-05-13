Трамп прилетел в Китай с государственным визитом

Уточняется, что самолёт американского лидера приземлился в Пекинском международном аэропорту Шоуду. Как пишет RT, главу Белого дома сопровождает бизнесмен Илон Маск.

Американский лидер пробудет в Китае до 15 мая. В программе его визита запланированы двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а также официальный банкет, совместная фотосессия и другие мероприятия.

Ранее Трамп заявил, что в ходе поездки в Китай намерен обсудить вопрос дальнейших поставок американского оружия Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

