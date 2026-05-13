Противоборствующие партнеры: Как пройдут переговоры Трампа и Си Цзиньпина
В ходе визита Трампа в Пекин будет подписано большое количество экономических и торговых соглашений, выгодных обеим сторонам, но они не изменят динамику китайско-американских отношений, сказал НСН Дарко Тодоровски.
Влияние результатов переговоров американского лидера Дональда Трампа с китайским коллегой Си Цзиньпином на глобальную и региональную повестку дня в Юго-Восточной Азии будет минимальным. Перед визитом Трампа в Пекин США ввели новые санкции против КНР, поэтому переговоры пройдут в напряженной атмосфере, сказал в эфире НСН военно-политический аналитик, научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Дарко Тодоровски.
Сегодня Трамп прилетел в Китай с трёхдневным государственным визитом. Американский лидер пробудет в Китае до 15 мая. В программе его визита запланированы двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а также официальный банкет, совместная фотосессия и другие мероприятия. Тодоровски рассказал, вокруг чего будут вращаться ключевые вопросы переговоров лидеров двух стран.
«Помимо дипломатической лексики и экономических соглашений, главной темой встречи Си Цзиньпина и Трампа не станут Тайвань, Иран, конфликт на Украине, экономика, санкции или технологическая война. Текущая ситуация и конфликт между КНР и США уже не могут измениться. Ключевые вопросы переговоров в Пекине будут вращаться вокруг противостояния, происходящего в строго определенных рамках без эскалации, и прежде всего вокруг протокола, или, точнее, влияния встречи на внутриполитическую ситуацию. КНР разыгрывает сценарий "Китай побеждает, США вынуждены вести переговоры", в то время как США разыгрывают противоположный сценарий, то есть Трамп объявит об очередной "большой сделке". Трамп сталкивается с падением рейтингов одобрения, застрял в войне в Иране и парламентских выборах в ноябре 2026 года, в то время как Си Цзиньпин сталкивается с "первым раундом" формирования избирательной повестки дня 21-го съезда в конце 2027 года, на котором Си Цзиньпин должен быть переизбран главой КНР», — сказал собеседник НСН.
По его словам, американская концепция «Америка прежде всего» и китайская концепция «Сообщество единой судьбы человечества» будут формировать глобальную геополитику в ближайшие десятилетия.
«Влияние результатов переговоров на глобальную и региональную повестку дня в Юго-Восточной Азии будет минимальным. Перед визитом Трампа в Пекин США ввели новые санкции против КНР, поэтому переговоры пройдут в напряженной атмосфере. Общие тенденции в отношениях между КНР и США негативны, и нет никаких предпосылок для их изменения в ближайшем будущем. Будет подписано большое количество экономических и торговых соглашений, выгодных обеим сторонам, но они не изменят коренным образом и стратегически динамику китайско-американских отношений. Торговый обмен сокращается, глобальные конференции будут продолжаться, прежде всего, в результате внешней и военной политики США, открыто направленной против КНР. На глобальном уровне будет продолжаться формирование двух независимых технологических экосистем, двух различных экономических систем и концепций. Американская концепция "Америка прежде всего" и китайская концепция "Сообщество единой судьбы человечества" будут формировать глобальную геополитику в ближайшие десятилетия», — добавил Тодоровски.
Ранее Трамп заявил, что в ходе поездки в Китай намерен обсудить вопрос дальнейших поставок американского оружия Тайваню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
