Сегодня Трамп прилетел в Китай с трёхдневным государственным визитом. Американский лидер пробудет в Китае до 15 мая. В программе его визита запланированы двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а также официальный банкет, совместная фотосессия и другие мероприятия. Тодоровски рассказал, вокруг чего будут вращаться ключевые вопросы переговоров лидеров двух стран.

«Помимо дипломатической лексики и экономических соглашений, главной темой встречи Си Цзиньпина и Трампа не станут Тайвань, Иран, конфликт на Украине, экономика, санкции или технологическая война. Текущая ситуация и конфликт между КНР и США уже не могут измениться. Ключевые вопросы переговоров в Пекине будут вращаться вокруг противостояния, происходящего в строго определенных рамках без эскалации, и прежде всего вокруг протокола, или, точнее, влияния встречи на внутриполитическую ситуацию. КНР разыгрывает сценарий "Китай побеждает, США вынуждены вести переговоры", в то время как США разыгрывают противоположный сценарий, то есть Трамп объявит об очередной "большой сделке". Трамп сталкивается с падением рейтингов одобрения, застрял в войне в Иране и парламентских выборах в ноябре 2026 года, в то время как Си Цзиньпин сталкивается с "первым раундом" формирования избирательной повестки дня 21-го съезда в конце 2027 года, на котором Си Цзиньпин должен быть переизбран главой КНР», — сказал собеседник НСН.