Врач рассказала, какие грызуны переносят хантавирус Андес
Смертельно опасный штамм хантавируса Андес переносят особые виды грызунов, такая разновидность инфекции встречается в Северной и Южной Америке. Об этом сообщила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института им. С. И. Георгиевского, врач-бактериолог Татьяна Сатаева в беседе с РИА Новости.
Как отметила эксперт, указанный штамм характерен для оленьей мыши и различных редких крыс из Америки.
«Если говорить про Азию - то это рисовые хомяки. В России именно этот штамм вируса не встречается», - заявила Сатаева.
По словам врача, давно известно о нескольких десятках штаммов хантавируса у грызунов. Случаи распространения заболевания среди людей достаточно редки. Как отметила Сатаева, вирусы отличаются ареалом распространения, носителями и симптоматикой, и люди, избегающие контакта с грызунами и выделениями животных, находятся вне зоны риска.
Между тем вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность пандемии хантавируса чрезвычайно мала, пишет 360.ru.
