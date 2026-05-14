В Пекине завершилась встреча Си Цзиньпина и Трампа

Встреча лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине завершилась. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Политики провели переговоры в Доме народных собраний. На встрече также присутствовали главы ряда ведущих американских компаний. Переговоры продлились около двух часов.

В начале встречи Си Цзиньпин отметил, что КНР и США «следует быть партнерами, а не противниками». В свою очередь, Трамп заявил, что стороны ожидает «фантастическое совместное будущее», и отношения Пекина и Вашингтона будут «лучше, чем когда-либо».

Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая, его визит продлится до 15 мая, пишет 360.ru.

