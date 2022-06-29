Лондон санкциями против России разогнал цены на никель и палладий

Цены на никель и палладий подскочили в среду после того, как Великобритания внесла в черный список российского промышленника Владимира Потанина, крупнейшего акционера ГМК «Норильский никель».

На Лондонской бирже металлов фьючерсы на никель с поставкой через три месяца подорожали на 6,6%, до $24525 за тонну, передаёт The Wall Street Journal.

По данным издания, стоимость палладия подскочила на 5,4%, до $1975,15 за унцию.

По мнению аналитиков, рынок опасается дестабилизации поставок российского никеля, особенно, если Евросоюз, по примеру Великобритании, также начнет вводить санкции в этом направлении. Основными покупателями никеля в мире являются Китай и страны ЕС.

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На долю России приходится свыше 20% никеля высшего сорта, который применяется в производстве аккумуляторов и в аэрокосмической отрасли.

Что касается палладия, доля России в мировых поставках в 2021 году составила около 35%.

Ранее сообщалось, что в Европе началась экзистенциальная паника из-за российского ответа на санкции.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияНорникель Санкции Против РоссииВеликобритания
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