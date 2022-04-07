Немецкий экономист Бек: Антироссийские санкции привели к изоляции Запада

Глобальные ограничительные меры не привели к изоляции России, однако изолировали тех, кто эти санкции ввел, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на немецкого экономиста Андреаса Бека.

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По его словам, ограничения не поддержали множество стран, прежде всего — Китай, Индия, Израиль, Пакистан, почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Похожая ситуация складывается и в Южной Америке с Африкой.

На этом фоне для экономики Германии сложилась опасная ситуация, поскольку в глобальной экономике всё в конечном счете зависит от доступа к ресурсам. Как напомнил экономист, Россия является важным экспортером алюминия и никеля, а Берлин зависит от этих поставок. Большой спрос на эти товары есть и у Вашингтона.

Как писала китайская ежедневная газета Global Times, США, являясь инициаторами украинского кризиса, лишь обостряют напряженность между Россией и Украиной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСанкции Против России
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