По его словам, ограничения не поддержали множество стран, прежде всего — Китай, Индия, Израиль, Пакистан, почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Похожая ситуация складывается и в Южной Америке с Африкой.

На этом фоне для экономики Германии сложилась опасная ситуация, поскольку в глобальной экономике всё в конечном счете зависит от доступа к ресурсам. Как напомнил экономист, Россия является важным экспортером алюминия и никеля, а Берлин зависит от этих поставок. Большой спрос на эти товары есть и у Вашингтона.

Как писала китайская ежедневная газета Global Times, США, являясь инициаторами украинского кризиса, лишь обостряют напряженность между Россией и Украиной.

