Лондон обратился к Москве из-за британцев, приговоренных в ДНР к смертной казни

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания обратилась к России по теме британцев, приговорённых в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни.

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В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что направленная Москве нота была составлена «в исключительно высокомерных выражениях».

«Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», - заключил он.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, которые проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ и участвовали в боевых действиях в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСмертная КазньДНРРоссияВеликобритания
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