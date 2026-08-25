Казахстан пока не планирует возобновления поставок нефти в ФРГ по «Дружбе»

Казахстан в ближайшие три месяца не планирует возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию. Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

«На сегодняшний момент у нас в трехмесячных планах, которые мы получаем от ПАО "Транснефть", стоит 0», - приводит его слова ТАСС.

Аккенженов подчеркнул, что пока возобновление транзита по ветке нефтепровода не предусматривается.

Ранее Казахстан заявлял о перераспределении экспортных поставок 260 тысяч тонн нефти из-за корректировки транзита по трубопроводу «Дружба» в направлении ФРГ.

