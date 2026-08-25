«Газпром Арена»: Организаторы шоу Канье Уэста продавали билеты без документов

Также в посте площадки говорится, что договора аренды «не было и нет».

«Мероприятие без договора аренды состояться не может», - подчёркивается в сообщении.

Ранее гендиректор компании-организатора концертов Say Agency Анна Субчева заявила, что Уэст уже получил аванс за выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

