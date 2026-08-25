«Газпром Арена»: Организаторы шоу Канье Уэста продавали билеты без документов
Организатор концертов американского рэпера Канье Уэста начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения мероприятия. Об этом в своём Telegram-канале сообщила «Газпром Арена».
Также в посте площадки говорится, что договора аренды «не было и нет».
«Мероприятие без договора аренды состояться не может», - подчёркивается в сообщении.
Ранее гендиректор компании-организатора концертов Say Agency Анна Субчева заявила, что Уэст уже получил аванс за выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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