«Газпром Арена»: Организаторы шоу Канье Уэста продавали билеты без документов

Организатор концертов американского рэпера Канье Уэста начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения мероприятия. Об этом в своём Telegram-канале сообщила «Газпром Арена».

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Также в посте площадки говорится, что договора аренды «не было и нет».

«Мероприятие без договора аренды состояться не может», - подчёркивается в сообщении.

Ранее гендиректор компании-организатора концертов Say Agency Анна Субчева заявила, что Уэст уже получил аванс за выступления в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Киреев
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