В Кремле отвергли возможность внешнего управления в Донбассе

Отвечая на вопрос о возможности создания в регионе свободной торговой экономической зоны, управление которой осуществлялось бы из Вашингтона, он напомнил, что Донбасс - это субъект России.

«Вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионом Российской Федерации», - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киеву следует «перестать выдвигать неадекватные требования» и «вывести ВСУ из Донбасса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

