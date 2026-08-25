В Кремле отвергли возможность внешнего управления в Донбассе
Внешнее управление Донбассом невозможно. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о возможности создания в регионе свободной торговой экономической зоны, управление которой осуществлялось бы из Вашингтона, он напомнил, что Донбасс - это субъект России.
«Вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионом Российской Федерации», - заключил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киеву следует «перестать выдвигать неадекватные требования» и «вывести ВСУ из Донбасса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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