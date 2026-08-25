Песков: Размещение воинских контингентов НАТО на Украине неприемлемо для России

Заявления о намерении разместить воинские контингенты стран НАТО на территории Украины звучат не впервые. Как пишет RT, на это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя соответствующие планы «коалиции желающих» он отметил, что Москва неоднократно озвучивала свою позицию по данному вопросу на самых различных уровнях.

«Размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее страны, входящие в «коалицию желающих» по оказанию помощи Киеву, подтвердили намерение направить на Украину многонациональные вооруженные силы после окончания конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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