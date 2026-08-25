Работа с курицей: Кто виноват в отравлении покупателей шаурмой
Сергей Миронов заявил НСН, что мясо для шаурмы приходит в ларек или ресторан уже с сальмонеллезом, а способ приготовления не позволяет этой инфекции погибнуть.
В отравлениях покупателей шаурмой всегда виноваты не заведения общепита, а поставщики мяса. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Сергей Миронов.
Следователи возбудили уголовное дело, после того как в Якутске девять человек отравились шаурмой, пишут «Известия». При этом роль сыграло то, что этот ларек уже закрывался по этой же причине на 90 суток в январе 2026 года. Миронов раскрыл, что дело совсем не в пресловутом ларьке.
«Как правило, причиной отравления является не само заведение, а поставщик. Шаурмечные обычно работают с курицей, и она приходит от поставщика уже с сальмонеллезом. Когда шаурма жарится на бобинах при 70 градусах, за 10 минут сальмонеллез погибает полностью. Однако когда шаурмист срезает ножом слои с этой бобины, он неизбежно цепляет более сырые слои, которые не прожарились. И поэтому, если от поставщика пришел продукт с сальмонеллезом, то он неизбежно перейдет к покупателям. Так что вопрос совсем не в том, насколько чистое заведение и есть ли у сотрудников медкнижки», — рассказал он.
При этом Миронов подчеркнул, что даже если заведение попало под усиленный контроль Роспотребнадзора, специалисты ведомства никак не смогут проконтролировать качество курицы.
«Так что принцип приготовления шаурмы на этих бобинах именно такой, что полной прожарки не будет. Тут надо либо полностью запрещать такой принцип работы, либо все-таки работать с поставщиком. Конечно, заведение попадает под жесткий контроль Роспотребнадзора, если уже один случай был. Но что может сделать специалист Роспотребнадзора? Он пришел, посмотрел, что все чисто, что товар пришел со всеми документами, и все. Он не в силах устранить нарушение со стороны поставщика. А это птицефабрики, которые выдают курицу с сальмонеллезом. Там, где слабее контроль, они и выскакивают», — подытожил он.
Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов раскрыл НСН, что основной причиной повторяющихся отравлений в мелких точках общепита является мораторий на проверки и «ущербность» нынешней системы контроля.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: Размещение воинских контингентов НАТО на Украине неприемлемо для России
- Не альтернатива, а дополнение: Почему самокаты не вытеснят общественный транспорт
- Казахстан пока не планирует возобновления поставок нефти в ФРГ по «Дружбе»
- Автомобилисты предложили запретить курьерам на электровелосипедах ездить зимой
- Работа с курицей: Кто виноват в отравлении покупателей шаурмой
- Генерал-майор Попов рассказал, зачем самолет США прилетел во Внуково
- Волшебного решения нет: Что изменит ГОСТ на электросамокаты
- В Армении завели дело на экс-президента Кочаряна по трем статьям
- В Общероссийском объединении пассажиров призвали ужесточить контроль за курьерами
- Армия России взяла под контроль Анновку в ДНР