В отравлениях покупателей шаурмой всегда виноваты не заведения общепита, а поставщики мяса. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Сергей Миронов.

Следователи возбудили уголовное дело, после того как в Якутске девять человек отравились шаурмой, пишут «Известия». При этом роль сыграло то, что этот ларек уже закрывался по этой же причине на 90 суток в январе 2026 года. Миронов раскрыл, что дело совсем не в пресловутом ларьке.

«Как правило, причиной отравления является не само заведение, а поставщик. Шаурмечные обычно работают с курицей, и она приходит от поставщика уже с сальмонеллезом. Когда шаурма жарится на бобинах при 70 градусах, за 10 минут сальмонеллез погибает полностью. Однако когда шаурмист срезает ножом слои с этой бобины, он неизбежно цепляет более сырые слои, которые не прожарились. И поэтому, если от поставщика пришел продукт с сальмонеллезом, то он неизбежно перейдет к покупателям. Так что вопрос совсем не в том, насколько чистое заведение и есть ли у сотрудников медкнижки», — рассказал он.