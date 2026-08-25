Не альтернатива, а дополнение: Почему самокаты не вытеснят общественный транспорт
Илья Зотов в пресс-центре НСН оценил готовность горожан пересаживаться на самокаты или общественный транспорт.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сказал в пресс-центре НСН, что самокаты уместны для коротких поездок, а полноценную транспортную систему нужно выстраивать так, чтобы они органично дополняли, а не заменяли общественный транспорт.
«Люди, которые профессионально выполняют свою работу за рулём, никогда не пересядут на самокаты, потому что они лишатся своего дохода. Например, водители такси. Только порядка 15% жителей городов готовы пересаживаться на самокаты или на общественный транспорт. Но это в том случае, если транспорт будет новый, а самокаты расположены около автобусных остановок. Здесь система должна быть выстроена таким образом, чтобы и общественный транспорт работал, и самокаты. На самокате можно проехать только на короткое расстояние. Ситуация вокруг общественного транспорта изменилась: виден прирост пассажиропотока на 5–15%. В ближайшее время, думаю, ожидать дальнейшего прироста не стоит», — сказал собеседник НСН.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сказала НСН, что в Москве курьеров штрафуют довольно активно и эффективно по той же логике, что и электросамокаты, используя камеры, но в регионах это не работает.
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