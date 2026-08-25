«Люди, которые профессионально выполняют свою работу за рулём, никогда не пересядут на самокаты, потому что они лишатся своего дохода. Например, водители такси. Только порядка 15% жителей городов готовы пересаживаться на самокаты или на общественный транспорт. Но это в том случае, если транспорт будет новый, а самокаты расположены около автобусных остановок. Здесь система должна быть выстроена таким образом, чтобы и общественный транспорт работал, и самокаты. На самокате можно проехать только на короткое расстояние. Ситуация вокруг общественного транспорта изменилась: виден прирост пассажиропотока на 5–15%. В ближайшее время, думаю, ожидать дальнейшего прироста не стоит», — сказал собеседник НСН.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сказала НСН, что в Москве курьеров штрафуют довольно активно и эффективно по той же логике, что и электросамокаты, используя камеры, но в регионах это не работает.

