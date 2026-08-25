Генерал-майор Попов рассказал, зачем самолет США прилетел во Внуково

Как отметил Попов, прибытие борта - часть предстоящей возможной будущей встречи Путина и Трампа или российских и американских силовиков.

«Я думаю, что сейчас назрели какие-то проблемные вопросы, которые можно решить. «Не по телефону» — я всегда говорил так подчиненным своим. Если вы хотите решить какой-то проблемный вопрос, не поднимайте трубку телефона, добейтесь, чтобы вас встретили и поговорили с глазу на глаз», — поделился генерал-майор.

По его словам, сейчас ведутся некие «договорные особенности, согласования», связанные с Украиной.

Также Попов прокомментировал данные о том, что два дня назад американский самолет прибыл в Ригу. Генерал-майор предположил, что борту потребовалась дозаправка, «чтобы он вернулся потом, наверное, на промежуточный аэродром натовский».

