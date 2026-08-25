Генерал-майор Попов рассказал, зачем самолет США прилетел во Внуково
Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III, который приземлился в московском аэропорту Внуково, мог привезти представителей делегации США для организации встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом рассказал генерал-майор, военный летчик Владимир Попов в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее в Москву прилетел самолет ВВС США Boeing C-17 с бортовым номером RCH4555.
Как отметил Попов, прибытие борта - часть предстоящей возможной будущей встречи Путина и Трампа или российских и американских силовиков.
«Я думаю, что сейчас назрели какие-то проблемные вопросы, которые можно решить. «Не по телефону» — я всегда говорил так подчиненным своим. Если вы хотите решить какой-то проблемный вопрос, не поднимайте трубку телефона, добейтесь, чтобы вас встретили и поговорили с глазу на глаз», — поделился генерал-майор.
По его словам, сейчас ведутся некие «договорные особенности, согласования», связанные с Украиной.
Также Попов прокомментировал данные о том, что два дня назад американский самолет прибыл в Ригу. Генерал-майор предположил, что борту потребовалась дозаправка, «чтобы он вернулся потом, наверное, на промежуточный аэродром натовский».
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