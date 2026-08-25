Автомобилисты предложили запретить курьерам на электровелосипедах ездить зимой
Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН заявил о необходимости ввести сезонные ограничения на поездки в неблагоприятных погодных условиях — это позволит снизить угрозу для самих водителей и других участников дорожного движения.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН поддержал комплекс мер по регулированию средств индивидуальной мобильности (СИМ), но обратил внимание на ещё одну важную проблему — эксплуатацию электровелосипедов и электросамокатов в зимний период.
«Очевидно, что если все эти меры будут действовать, то это даст положительное влияние. У меня остаётся вопрос о сезоне, когда можно эксплуатировать электросамокаты и электровелосипеды. Кикшеринг в определённое время собирает свои самокаты, потому что холодно, небезопасно и так далее. Но мы с вами видим, что всю зиму курьеры перемещаются на своих электровелосипедах, создавая максимальную опасность для себя и окружающих. Это же не специальное транспортное средство, на котором можно перемещаться зимой. Резина и двухколёсность с точки зрения устойчивости не подразумевают безопасность эксплуатации зимой. Мы видим падающих курьеров — это серьёзный момент. Нужны ограничения поездок в неблагоприятные сезоны», — сказал собеседник НСН.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, в свою очередь, призвал осознавать риски езды зимой на электровелосипедах.
«Абсолютно поддерживаю предложение. Действительно важно установить временные сроки, завершая сезон не только для самокатов, но и для курьеров на электровелосипедов. Нужно понимать те опасности, которые могут быть, и те последствия, которые могут возникать. Эти меры должны работать. Курьер может перемещаться по другой инфраструктуре, но точно не по тротуарам. Они могут просто столкнуться с пешеходами», — добавил Зотов.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН обратила внимание на стремительный рост парка частных средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России.
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