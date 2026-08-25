«Очевидно, что если все эти меры будут действовать, то это даст положительное влияние. У меня остаётся вопрос о сезоне, когда можно эксплуатировать электросамокаты и электровелосипеды. Кикшеринг в определённое время собирает свои самокаты, потому что холодно, небезопасно и так далее. Но мы с вами видим, что всю зиму курьеры перемещаются на своих электровелосипедах, создавая максимальную опасность для себя и окружающих. Это же не специальное транспортное средство, на котором можно перемещаться зимой. Резина и двухколёсность с точки зрения устойчивости не подразумевают безопасность эксплуатации зимой. Мы видим падающих курьеров — это серьёзный момент. Нужны ограничения поездок в неблагоприятные сезоны», — сказал собеседник НСН.