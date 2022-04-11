Песков прокомментировал перспективы вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Комментируя информацию в СМИ о возможном вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс уже этим летом он отметил, что расширение организации «не принесет дополнительной безопасности» в Европу.

«Мы неоднократно говорили, что... это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесет дополнительной безопасности на европейский континент», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее источники газеты The Times заявили, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО летом 2022 года, сообщает RT.

