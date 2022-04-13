«Станут заложниками»: В Госдуме оценили риски вступления Финляндии в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО нанесет удар по отношениям с Россией и поставит под сомнение безопасность страны, заявил в эфире НСН депутат Юрий Швыткин.
Все разногласия с Финляндией нужно решать дипломатическим путем, однако возможное вступление этой страны в НАТО сделает ее жителей заложниками и не принесет им безопасности. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В Хельсинки примут решение по поводу вступления Финляндии в Североатлантический альянс уже в ближайшие недели. Об этом заявила в среду глава финского правительства Санна Марин.
«Здесь трудно оценивать их реальные планы. Я не исключаю этого. Я думаю, то давление, та санкционная политика, которую проводят США, вынуждает их держаться в этой части вместе и тоже играют какую-то роль. Санкции довольно больно ударяют по ним, которые вводятся против РФ, и для них сейчас стоит вопрос не продвижения, а выживания. А что про нас – будем принимать ответные меры. Финляндия граничит с нашей страной, сквозь пальцы мы на эти процессы смотреть не будем. В случае вступления Финляндии в НАТО это приведет к коллапсу напряженности в наших границах. Они должны смотреть на события, разворачивающиеся на Украине. Я думаю, что Финляндия вряд ли хочет того, чтобы финский народ стал заложником, примыкая к Соединенным Штатам Америки и занимая агрессивную позицию не только по отношению к России, но и ко многим другим странам», - заявил депутат.
По мнению Швыткина, Россия намерена поддерживать добрососедские отношения с Финляндией и решать вопросы дипломатическим путем.
«Речь же не идет о каком-то военном вмешательстве! Речь идет о политико-дипломатическом взаимодействии. Я и сейчас состою в российско-финской группе, это парламентская группа «Дружба», и у нас достаточно хорошие отношения с послом Финляндии в России, и в рамках тех поездок, которые у нас были, я видел, что народ в большинстве своем негативно относился к попыткам руководства страны продвинуть ее в блок НАТО. Надеюсь, благоразумия у этой страны хватит, чтобы сохранить нейтральный статус», - заключил зампред оборонного комитета.
Ранее глава правительства Швеции Магдалена Андерссон отказалась комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что правящая в стране Социал-демократическая партия приняла решение о вхождении королевства в Североатлантический альянс. На совместной пресс-конференции с финской коллегой Санной Марин премьер-министр Швеции заявила о необходимости хорошо подумать и оценить все последствия такого действия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- Песков не исключил приглашение иностранных лидеров на парад Победы
- Матвиенко: Национализации имущества покинувших Россию компаний не будет
- Песков заявил, что Мединский продолжает переговоры с Украиной
- Швейцария приняла пятый пакет санкций против РФ и Белоруссии
- Ле Пен пообещала выход Франции из НАТО в случае ее избрания президентом
- Песков назвал неприемлемыми слова Байдена о «геноциде» на Украине
- РПЦ передала украинским беженцам более 670 тонн гумпомощи
- Песков заявил, что Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым
- Песков о Медведчуке: Он не гражданин России
- В Совфеде назвали страны, которые не допустят вхождения Украины в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru