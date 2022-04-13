«Станут заложниками»: В Госдуме оценили риски вступления Финляндии в НАТО

Все разногласия с Финляндией нужно решать дипломатическим путем, однако возможное вступление этой страны в НАТО сделает ее жителей заложниками и не принесет им безопасности. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В Хельсинки примут решение по поводу вступления Финляндии в Североатлантический альянс уже в ближайшие недели. Об этом заявила в среду глава финского правительства Санна Марин.

«Здесь трудно оценивать их реальные планы. Я не исключаю этого. Я думаю, то давление, та санкционная политика, которую проводят США, вынуждает их держаться в этой части вместе и тоже играют какую-то роль. Санкции довольно больно ударяют по ним, которые вводятся против РФ, и для них сейчас стоит вопрос не продвижения, а выживания. А что про нас – будем принимать ответные меры. Финляндия граничит с нашей страной, сквозь пальцы мы на эти процессы смотреть не будем. В случае вступления Финляндии в НАТО это приведет к коллапсу напряженности в наших границах. Они должны смотреть на события, разворачивающиеся на Украине. Я думаю, что Финляндия вряд ли хочет того, чтобы финский народ стал заложником, примыкая к Соединенным Штатам Америки и занимая агрессивную позицию не только по отношению к России, но и ко многим другим странам», - заявил депутат.