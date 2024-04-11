Лукашенко назвал тяжелой ситуацию на западной границе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил о тяжелой обстановке на западной границе республики. Переговоры глав государств состоялись 11 апреля.

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

По его словам, США и Германия направили подразделения в Литву. Белорусские военные стоят с ними «лоб в лоб», сказал Лукашенко.

«Тяжелая ситуация», - отметил Лукашенко, добавив, что на территории Литвы проводятся военные учения.

Ранее Лукашенко раскритиковал «слабую» работу военно-промышленного комплекса страны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры