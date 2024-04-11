Лукашенко назвал тяжелой ситуацию на западной границе Белоруссии
11 апреля 202423:27
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил о тяжелой обстановке на западной границе республики. Переговоры глав государств состоялись 11 апреля.
По его словам, США и Германия направили подразделения в Литву. Белорусские военные стоят с ними «лоб в лоб», сказал Лукашенко.
«Тяжелая ситуация», - отметил Лукашенко, добавив, что на территории Литвы проводятся военные учения.
Ранее Лукашенко раскритиковал «слабую» работу военно-промышленного комплекса страны, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru