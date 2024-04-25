Белорусские спецслужбы предотвратили литовские удары БПЛА по Минску

Белорусские спецслужбы предотвратили удары беспилотников с территории Литвы по объектам в Минске, заявил глава КГБ Иван Тертель.

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В ведомстве добавили, что на территории Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в страну.

Отмечается, что на территории Украины уже подготовили до тысячи бойцов, которых планируют задействовать для захвата населенного пункта в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика перебросила несколько батальонов полной оперативной готовности к своей западной границе, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БеспилотникиЛитваБелоруссия

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