Белорусские спецслужбы предотвратили литовские удары БПЛА по Минску

В ведомстве добавили, что на территории Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением в страну.



Отмечается, что на территории Украины уже подготовили до тысячи бойцов, которых планируют задействовать для захвата населенного пункта в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика перебросила несколько батальонов полной оперативной готовности к своей западной границе, напоминает RT.

