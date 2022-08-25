Литва ужесточила правила досмотра россиян и белорусов на таможне

Для контроля за реализацией санкций ЕС в отношении России и Белоруссии ужесточаются процедуры досмотра граждан этих двух стран. Об этом сообщается на сайте литовской таможни.

Как заявил генеральный директор Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас, попытки обойти санкции не снижаются, поэтому вводятся дополнительные меры, приводит его слова сайт РБК.