Литва ужесточила правила досмотра россиян и белорусов на таможне
Для контроля за реализацией санкций ЕС в отношении России и Белоруссии ужесточаются процедуры досмотра граждан этих двух стран. Об этом сообщается на сайте литовской таможни.
Как заявил генеральный директор Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас, попытки обойти санкции не снижаются, поэтому вводятся дополнительные меры, приводит его слова сайт РБК.
Как уточнил глава департамента, что для этих целей задействуют дополнительные аналитические ресурсы и усилят физический контроль. Кроме того, увеличат и число проверяющих таможенников, а при необходимости будут привлекать сотрудников других силовых ведомств республики.
Ранее в Литве обслуживающий калининградский транзит банк прекратил операции в рублях.
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