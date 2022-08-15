В Литве обслуживающий калининградский транзит банк прекратил операции в рублях

«"Шяуляй-банк" с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», — подчеркнула Кигуолене.

Ранее банк анонсировал прекращение работы с РФ с 1 сентября, напоминает RT. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, в Вильнюсе замкнули на «Шяуляй-банк» все платежи российских операторов, оплата калининградского транзита в дальнейшем станет невозможна.

Глава Минтранса Литвы Марюс Скуодис отмечал, что прекратить прием платежей из России решают сами банки. Литовские власти не могут повлиять на решение, грозящее остановкой транзита в Калининград, отмечает «Свободная пресса».

