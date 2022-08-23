Польша, Финляндия и страны Балтии могут запретить выдачу виз россиянам
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что европейское решение о запрете выдачи виз гражданам РФ является юридически самым правильным, пишет газета Lietuvos rytas.
По его словам, также не исключается и региональный запрет, если не будет общего решения Евросоюза.
«Прежде всего мы стремимся к европейскому решению... оно самое устойчивое, юридически самое правильное... Если такого решения не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включило бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», - заключил Ландсбергис.
Ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что 30 августа министры иностранных дел 27 государств—членов Евросоюза обсудят единый подход касательно вопроса выдачи виз для российских граждан, сообщает RT.
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