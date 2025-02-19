Литва передаст Украине военную помощь на €80 млн

Правительство Литвы подготовило новый пакет военной помощи для Украины на €80 млн, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

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В военном ведомстве уточнили, что в него войдут средства ПВО, боевые дроны, средства защиты от БПЛА, снаряды, снаряжение для военнослужащих ВСУ и другая военная техника.

По словам представителя оборонного ведомства Литвы Асты Гальдикайте, новый пакет военной помощи Киеву включает всё самое необходимое для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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