Литва отправила Украине партию антидронов и ракетные установки NASAMS
Литва отправила Украине партию антидронов, а также ракетные пусковые установки системы ПВО средней дальности NASAMS, сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны республики.
По словам главы ведомства Арвидаса Анушаускаса, Киеву были переданы «технологии, которые помогают на современном поле боя».
Также Литва отправила Украине партию генераторов, которые, как отметил министр, будут полезны зимой.
«Наша поддержка остается важным фактором обороны Украины. Мы слышим потребности Украины, призываем наших союзников тоже их услышать», - заключил Анушаускас.
Ранее новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика отказывается от поставок оружия и боеприпасов Украине, и будет отдавать предпочтение гуманитарной помощи, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru