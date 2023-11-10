СМИ: Чехия передала Украине военную помощь на 250 млн евро

Уточняется, что Киев получил вооружение, которое не требовалось Вооружённым силам республики. В частности, это четыре вертолёта Ми-24, 62 танка Т-64 и Т-72, 131 боевая машина пехоты, пять автомобилей химической разведки, 13 самоходных гаубиц DANA, бронеавтомобили с установленными комплектами ПВО, 12 ракетных установок с ракетами, запчатси для техники.

Также Чехия передала Вооружённым силам Украины автоматы и пистолеты, патроны, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты, 128 минометов со снарядами, средства радиационной, химической и биологической защиты.

По данным портала, взамен переданной техники Чехия получила компенсацию от союзников по НАТО, предусматривающую поставки новой техники и модернизацию имеющейся в наличии.

Ранее российские военные сорвали попытку противника эвакуировать для ремонта танк Leopard немецкого производства, который был подбит под Авдеевкой в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

