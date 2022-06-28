Литва официально запретила импорт газа из России

В сообщении говорится, что документ поддержали 123 члена сейма, двое воздержались.

«Мы вносим поправки в Закон, которые утверждают отказ от импорта российского газа де-юре. Де-факто он у нас есть... Проект подготовлен и представлен с учётом энергетического шантажа России в Европе... и нашей полной энергетической независимости», — отметил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Согласно принятым поправкам, газотранспортная система республики и терминал сжиженного природного газа «Клайпедос нафта» будут работать только поставщикам из стран, которые «не представляют угрозы национальной безопасности Литвы». Исключение составляют компании, осуществляющие транзит газа в Калининград.

Ранее Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня из-за санкций Евросоюза, которые были введены против России из-за специальной военной операции на территории Украины.

