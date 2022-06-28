Литва официально запретила импорт газа из России
Сейм Литвы принял поправки к Закону о природном газе, согласно которым официально запрещается импорт российского природного газа, сообщает пресс-служба литовского парламента.
В сообщении говорится, что документ поддержали 123 члена сейма, двое воздержались.
«Мы вносим поправки в Закон, которые утверждают отказ от импорта российского газа де-юре. Де-факто он у нас есть... Проект подготовлен и представлен с учётом энергетического шантажа России в Европе... и нашей полной энергетической независимости», — отметил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
Согласно принятым поправкам, газотранспортная система республики и терминал сжиженного природного газа «Клайпедос нафта» будут работать только поставщикам из стран, которые «не представляют угрозы национальной безопасности Литвы». Исключение составляют компании, осуществляющие транзит газа в Калининград.
Ранее Литва объявила о прекращении транзита ряда товаров в Калининградскую область с 18 июня из-за санкций Евросоюза, которые были введены против России из-за специальной военной операции на территории Украины.
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