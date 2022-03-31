Панов: В условиях санкций Госдума должна действовать активнее
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Госдума ждет новых идей правительства по поддержке экономики и граждан
Госдума ожидает внесения новых правительственных инициатив, направленных на поддержку экономики и граждан в условиях санкций, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Вадим Панов: «Режим ожидания включен. Если честно, мне почему-то казалось, что в условиях санкций и в условиях тех проблем, которые на нас с вами свалились, наш главный выборный законодательный орган должен действовать как-то активнее что ли. И тоже придумывать методы, способы, инициативы, направленные на поддержку граждан, которые их выбрали в Государственную думу. Но Вячеслав Володин почему-то считает, что депутаты должны сидеть и ждать, когда инициативу выдвинет правительство. Хорошо, подождем», - сыронизировал писатель.
В Совфеде описали предателя российской нации
Предателями российской нации можно считать тех, кто наносит вред государству изнутри и делает это сознательно. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Сенатор призвал не причислять иностранцев к предателям российской нации. По его словам, так можно сказать только о жителях России.
Вадим Панов: «Не знаю, как вы, а я почему-то в первую очередь подумал о любителях откатов, знаете это выражение, и прочих взяточниках, которые наносят существенный вред государству, причем более чем сознательно. Они получается предатели? Что интересно об этом скажет уважаемый Андрей Климов, как он их характеризует с юридической точки зрения?» - задался вопросом собеседник.
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях — они должны с 1 апреля открыть счета в Газпромбанке. Если же недружественные страны не будут платить с 1 апреля в рублях — это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам, в таком случае контракты будут остановлены, — заявил президент России.
Вадим Панов: «Узнав об этом, все недружественный страны занялись тем, чем они не занимались последний месяц. Достали контракты и стали рассказывать нам о правилах ведения бизнеса. Я надеюсь, наши юристы смогут объяснить недружественным странам новую политику нашего «Газпрома». Ждем завтрашнего дня», - отметил он.
Брюс Уиллис завершит актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем
Бывшая жена актера Деми Мур опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решился завершить актерскую карьеру из-за диагностированной афазии. Это неврологическое расстройство приводит к нарушению речи, а в некоторых случаях влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова. Специфическое лечение этой болезни пока не разработано, однако занятия с логопедом и неврологом дают шанс на восстановление.
Вадим Панов: «Спасибо что ты был, Брюс. Спасибо, что ты играл, и что твой образ вышел за пределы экрана. Он хороший актер. И я надеюсь, что проблемы со здоровьем он преодолеет», - сказал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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