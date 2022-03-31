Панов: В условиях санкций Госдума должна действовать активнее

Вадим Панов: «Режим ожидания включен. Если честно, мне почему-то казалось, что в условиях санкций и в условиях тех проблем, которые на нас с вами свалились, наш главный выборный законодательный орган должен действовать как-то активнее что ли. И тоже придумывать методы, способы, инициативы, направленные на поддержку граждан, которые их выбрали в Государственную думу. Но Вячеслав Володин почему-то считает, что депутаты должны сидеть и ждать, когда инициативу выдвинет правительство. Хорошо, подождем», - сыронизировал писатель.

