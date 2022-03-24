«Внешних врагов достаточно»: Глава SuperJob призвал не считать уехавших программистов предателями
Алексей Захаров уверен, что уже начался процесс возвращения уехавших из России IT-специалистов.
Президент онлайн платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН рассказал, что уехавшие из России программисты готовы вернуться.
«Люди излишне эмоциональные в большинстве своем. Люди, которые испугались чего-то, но точно не предатели из них 99,9%. Поэтому я тоже коллегу прошу, я из Госдумы слышал такие слова, с риторикой сейчас нужно аккуратно, потому что у нас внешних врагов более чем достаточно. Нам достаточно внешних врагов, нам главное плодить врагов среди наших граждан. Люди уехали, но пошел и обратный поток, потому что цены в Армении, Грузии сейчас другие, потому что приехало большое количество людей. А уедут они потом по другим причинам или нет – не дай бог. Хорошо, уезжайте, но потом возвращайтесь, мы найдем, как вам выплачивать зарплату. Все компании сейчас поступают именно так», - рассказал он.
Уровень безработицы в России может достигнуть 15% по итогам года, заявила ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- В Москве приостановят выдачу прав и регистрацию автомобилей 27 марта
- Латвия запретила въезд Машкову, Михалкову и Канделаки
- За сутки госпитализированы 4540 россиян с COVID-19
- Мединский: На кону сегодня существование России
- Российские военные взяли под контроль город Изюм под Харьковом
- Россия снимет ограничения на въезд через границу с Казахстаном и Монголией
- СМИ: В США составят план на случай применения Россией ядерного оружия
- Минобороны показало видео уничтожения экипажами Су-34 техники ВСУ
- Совет Федерации: Почти 96 тысяч работников находятся в простое в РФ
- В Германии отменили все концерты группы «Любэ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru