Польша закроет границу с Белоруссией
9 сентября 202514:59
Власти Польши решили временно закрыть погранпереходы на границе с Белоруссией. Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил польский премьер Дональд Туск.
По его словам, закрыть границу было решено в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2025».
«Принимая во внимание вопросы госбезопасности, мы закроем границу с Белоруссией... в ночь с 11 на 12 сентября», - заключил он.
Ранее Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что учения «Запад-2025» проводятся исключительно в оборонительных целях, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Останина объяснила пользу двойного трудового стажа в декрете
- В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам перевозить в РФ свои семьи
- Польша закроет границу с Белоруссией
- С Гагой, но без Гранде: Кого из победителей премии MTV слушают в России
- Хиддинк призвал ФИФА организовать турнир с участием США, Украины, РФ и Европы
- Российских туристов позвали в Непал на фоне протестов
- Бывший король Непала призвал рассмотреть требования протестующих
- Каша вместо хлопьев: Диетолог раскрыла секреты самого полезного завтрака
- Вин Дизель снова сыграет «Последнего охотника на ведьм»
- Гибридные автомобили подорожают на два миллиона из-за нового утильсбора
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru