Польша закроет границу с Белоруссией

Власти Польши решили временно закрыть погранпереходы на границе с Белоруссией. Об этом в эфире телеканала TVP Info заявил польский премьер Дональд Туск.

На учениях РФ и Белоруссии отработают планирование применения ЯО и «Орешника»

По его словам, закрыть границу было решено в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2025».

«Принимая во внимание вопросы госбезопасности, мы закроем границу с Белоруссией... в ночь с 11 на 12 сентября», - заключил он.

Ранее Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что учения «Запад-2025» проводятся исключительно в оборонительных целях, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Военные УченияГраницаБелоруссияПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры