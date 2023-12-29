«Линия на очеловечивание»: Решение по «Талибану» поможет Казахстану повысить статус
Решение Казахстана об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций может оказаться фальстартом, сказал в эфире НСН Андрей Серенко.
Исключение движения «Талибана» (признано террористическим и запрещено в России) из списка запрещенных организаций укладывается в логику действий казахских властей, поскольку может быть связано со стремлением республики сохранить активное экономическое сотрудничество с Афганистаном и талибской администрацией, предположил в интервью НСН руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
Ранее представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров в интервью «Казинформ» рассказал, что республики исключила движение «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций. Такое решение было принято в соответствии с практикой Совбеза ООН, который также не признает «Талибан» террористическим движением.
«Казахстан проводит линию на очеловечивание «Талибана». Стремится подчеркивать позитивные стороны правления талибов – политическую стабильность в стране, отсутствие серьезных террористических угроз. Это специфическое восприятие ситуации казахскими коллегами. Думаю, оно может быть обусловлена несколькими причинами. Первая в стремлении Казахстана играть роль большого модератора, который мог бы сближать конфликтующие стороны. Казахстан предлагает постепенно смириться с той реальностью, которая сложилась в Афганистане. Первый такой шаг – де-факто признание политического доминирование и контроля над Афганистаном со стороны режима талибов», - заявил Серенко.
Как напомнил руководитель Центра изучения афганской политики, Казахстан ранее предлагал создать на своей территории международный гуманитарный хаб для оказания помощи Афганистану. Реализация проекта со стороны Астаны продемонстрирует талибам готовность содействовать в решении гуманитарных проблем. По мнению Серенко, Казахстану важно сотрудничество с Афганистаном в части поставки зерна и нефтепродуктов. Также в стране заинтересованы во взаимодействии с Катаром.
«Казахстан активно взаимодействует в экономической и военной сфере с Катаром. А Катар сегодня является одним из главных политических адвокатов «Талибана». Традиционно именно в Катаре проходят международные конференции с участием талибов, там находится политический офис организации. Катар представляет с талибами не только свой интерес, но и интерес США, которые формально не имеют прямых контактов с талибами», - поясняет собеседник НСН.
Он также предположил, что признания «Талибана» может быть большим авансом со стороны Казахстана. Астане проще принимать подобные решения, поскольку страна не имеет общей границы с Афганистаном. Подобный ход на афганском треке можно объяснить и желанием повысить статус государства во внутрирегиональной политической конкуренции.
«Не исключаю, что Казахстан, возможно, пытается выставить себя в роли первой ласточки, которая должна продемонстрировать новый подход к афганской проблеме. Но все-таки есть неформальный консенсус, что «Талибан» необходимо признавать коллективно. Думаю, не стоит торопиться с чрезмерными авансами в отношении талибов. Сегодня есть запрос на некую новую силу, не связанную с талибами и старой администрацией Афганистана. Ее пытаются создать в афганской миграции – в Турции и в арабских странах, Европе. Вопрос только в сроках этой трансформацией. Но не оказали бы действия страны, которая стремится опередить некоторых других игроков на афганском треке, фальстартом», - резюмировал Серенко.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в разговоре с НСН сообщил, что Россия с пониманием и относится к решению, однако со своей стороны не ведет подобных переговоров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первый канал сообщил дату премьеры нового сезона шоу «Голос»
- «СПБ биржа» возобновила торги после сбоя
- Пол Маккартни заявил, что хит Let It Be вдохновлен «Гамлетом»
- Блогер Рада Русских начнет сбор подписей для регистрации на президентских выборах
- Мариинка запустил «Новогодний абонемент» из опер и балета
- Уголовное дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекращено
- ЦИК разрешил Бабурину начать сбор подписей для выдвижения на выборах президента
- Фильм «Теща» с Гариком Харламовым стал самой кассовой комедией 2023 года
- Курс доллара опустился ниже 89 рублей
- Самый высокогорный курорт в РФ на Эльбрусе открыли после непогоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru