«Линия на очеловечивание»: Решение по «Талибану» поможет Казахстану повысить статус

Ранее представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров в интервью «Казинформ» рассказал, что республики исключила движение «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций. Такое решение было принято в соответствии с практикой Совбеза ООН, который также не признает «Талибан» террористическим движением.

«Казахстан проводит линию на очеловечивание «Талибана». Стремится подчеркивать позитивные стороны правления талибов – политическую стабильность в стране, отсутствие серьезных террористических угроз. Это специфическое восприятие ситуации казахскими коллегами. Думаю, оно может быть обусловлена несколькими причинами. Первая в стремлении Казахстана играть роль большого модератора, который мог бы сближать конфликтующие стороны. Казахстан предлагает постепенно смириться с той реальностью, которая сложилась в Афганистане. Первый такой шаг – де-факто признание политического доминирование и контроля над Афганистаном со стороны режима талибов», - заявил Серенко.

Как напомнил руководитель Центра изучения афганской политики, Казахстан ранее предлагал создать на своей территории международный гуманитарный хаб для оказания помощи Афганистану. Реализация проекта со стороны Астаны продемонстрирует талибам готовность содействовать в решении гуманитарных проблем. По мнению Серенко, Казахстану важно сотрудничество с Афганистаном в части поставки зерна и нефтепродуктов. Также в стране заинтересованы во взаимодействии с Катаром.

«Казахстан активно взаимодействует в экономической и военной сфере с Катаром. А Катар сегодня является одним из главных политических адвокатов «Талибана». Традиционно именно в Катаре проходят международные конференции с участием талибов, там находится политический офис организации. Катар представляет с талибами не только свой интерес, но и интерес США, которые формально не имеют прямых контактов с талибами», - поясняет собеседник НСН.