Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций

«Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в республике ... террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН», — рассказал дипломат в интервью агентству «Казинформ».

Согласно резолюциям Совета безопасности международной организации, «Талибан» не входит в число организаций, признанных Совбезом террористическими.

Смадияров добавил, что Казахстан пока не будет развивать дипломатические контакты с движением, пишет Ura.ru.

«Талибан» в августе 2021 года пришел к власти в Афганистане, однако большинство стран не признают власть талибов из-за отсутствия инклюзивного правительства, отмечает РЕН ТВ.

