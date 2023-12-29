Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций

Казахстан исключил движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) из списка запрещенных организаций. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

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«Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в республике ... террористических организаций в целях его актуализации. В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН», — рассказал дипломат в интервью агентству «Казинформ».

Согласно резолюциям Совета безопасности международной организации, «Талибан» не входит в число организаций, признанных Совбезом террористическими.

Смадияров добавил, что Казахстан пока не будет развивать дипломатические контакты с движением, пишет Ura.ru.

«Талибан» в августе 2021 года пришел к власти в Афганистане, однако большинство стран не признают власть талибов из-за отсутствия инклюзивного правительства, отмечает РЕН ТВ.

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Фото: twitter.com/pnews360
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