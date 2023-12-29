Кабулов: Россия не ведет переговоров об исключении «Талибана» из реестра террористов
Россия на сегодняшний день оставляет движение «Талибан» в реестре запрещенных организаций, отметил в эфире НСН Замир Кабулов.
Россия с пониманием и уважением относится к решению Казахстана исключить движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) из списка запрещенных в республике организаций, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в разговоре с НСН.
Ранее представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров в интервью «Казинформ» сообщил, что власти республики исключили движение «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций. Он сослался на практику Совбеза ООН. Из объяснений следует, что хотя Совбез ООН и признает «Талибан» террористическим движением, в обязательных резолюциях этого нет. В вопросе о поддержании дипломатических контактов с движением Казахстан намерен придерживаться решений и резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.
«Это суверенное право Казахстана. Мы с пониманием и уважением относимся к такому решению. А у нас пока остается движение талибов как было, изменений в данный момент нет. По таким вопросам переговоры вообще не ведутся. Когда руководство России примет решение, тогда, без всяких переговоров, оно будет принято», - сказал Кабулов.
Движение «Талибан», зародившееся в 1980-х годах, во многих государствах признано запрещенной террористической организацией. В 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане после того, как из страны были выведены войска США, напоминает «Радиоточка НСН».
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