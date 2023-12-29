Кабулов: Россия не ведет переговоров об исключении «Талибана» из реестра террористов

Ранее представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров в интервью «Казинформ» сообщил, что власти республики исключили движение «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций. Он сослался на практику Совбеза ООН. Из объяснений следует, что хотя Совбез ООН и признает «Талибан» террористическим движением, в обязательных резолюциях этого нет. В вопросе о поддержании дипломатических контактов с движением Казахстан намерен придерживаться решений и резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи ООН.

«Это суверенное право Казахстана. Мы с пониманием и уважением относимся к такому решению. А у нас пока остается движение талибов как было, изменений в данный момент нет. По таким вопросам переговоры вообще не ведутся. Когда руководство России примет решение, тогда, без всяких переговоров, оно будет принято», - сказал Кабулов.

Движение «Талибан», зародившееся в 1980-х годах, во многих государствах признано запрещенной террористической организацией. В 2021 году талибы вернулись к власти в Афганистане после того, как из страны были выведены войска США, напоминает «Радиоточка НСН».

