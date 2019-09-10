Лидеры 12 группировок террористов попали под санкции США

В частности, в список попали главари "Хезболлах", ХАМАС, "Исламского джихада», «Исламского государства» и его отделений, "ИГ-Хорасан*", "Техрик-е Талибан Пакистан". В «черном списке» также оказалась сирийская "Хурас Ад-Дин".

Как заявил Трамп, подписанный указ позволит усилить режим санкций против террористов и их сторонников, отмечает агентство.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что США не смогли предотвратить теракт 9/11 из-за недоверия России.



