Лидеры 12 группировок террористов попали под санкции США

10 сентября23:21

США расширили санкционный список в отношении террористов, в него попали 12 лидеров террористических группировок. Соответствующее объявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РИА Новости.

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В частности, в список попали главари "Хезболлах", ХАМАС, "Исламского джихада», «Исламского государства» и его отделений, "ИГ-Хорасан*", "Техрик-е Талибан Пакистан". В «черном списке» также оказалась сирийская "Хурас Ад-Дин".

Как заявил Трамп, подписанный указ позволит усилить режим санкций против террористов и их сторонников, отмечает агентство.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что США не смогли предотвратить теракт 9/11 из-за недоверия России.


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