Ветеран «Альфы»: США не смогли предотвратить теракт 9/11 из-за недоверия России
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в беседе с НСН предположил, что российские спецслужбы знали о готовящихся взрывах.
В США вышла книга бывшего аналитика ЦРУ Джорджа Биби «Российская западня: как наша теневая война с Россией» может вылиться в ядерную катастрофу, в которой он утверждает, что российские спецслужбы знали о готовящемся теракте 11 сентября 2001 года. Биби также рассказал, что Владимир Путин сообщал об планах террористов за два дня до трагедии американскому президенту Джорджу Бушу.
Как утверждает Биби, «российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании — чего-то такого, что готовилось давно — исходящей из Афганистана».
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН пояснил, почему Штаты не стали использовать полученные предостережения.
«Все спецслужбы действуют по своим законам, получают информацию из разных источников. И если это не фейк, то, думаю, наши службы обладали той информацией, которую книга только подтверждает. Но отношения между странами в тот период заставляли спецслужбы не доверять друг другу, боясь определенных провокаций. Возможно, США посчитали, что это некий вброс или же не хватило возможностей его купировать. Произошедшая трагедия в любом случае – на совести Америки», - отметил собеседник НСН.
«Наши спецслужбы безусловно отслеживали ситуацию, потому что мы обладаем более полной информацией, чем американцы. Афганистан в те годы для нашей страны был серьезной проблемой».
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в 2011 году вспомнила, что еще на российско-американской встрече на высшем уровне в Любляне в июне 2001 года Владимир Путин предупреждал Джорджа Буша об опасности, исходившей от боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Аль-Каида». Райс уточнила, что президент России тогда говорил, что лишь «вопрос времени - как скоро это доведет до какой-нибудь большой беды».
«Подтверждаю и тот факт, что когда у нас были проблемы, американцы нас предупреждали о возможных терактах. На сегодня обмен информацией, конечно, есть, но спецслужбы относятся к этому с большой напряженностью и недоверием», - заключил Ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров.
Напомним, теракты 11 сентября 2001 года унесли жизни почти три тысячи человек.
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