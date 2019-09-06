Ветеран «Альфы»: США не смогли предотвратить теракт 9/11 из-за недоверия России

В США вышла книга бывшего аналитика ЦРУ Джорджа Биби «Российская западня: как наша теневая война с Россией» может вылиться в ядерную катастрофу, в которой он утверждает, что российские спецслужбы знали о готовящемся теракте 11 сентября 2001 года. Биби также рассказал, что Владимир Путин сообщал об планах террористов за два дня до трагедии американскому президенту Джорджу Бушу.

Как утверждает Биби, «российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании — чего-то такого, что готовилось давно — исходящей из Афганистана».

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН пояснил, почему Штаты не стали использовать полученные предостережения.

«Все спецслужбы действуют по своим законам, получают информацию из разных источников. И если это не фейк, то, думаю, наши службы обладали той информацией, которую книга только подтверждает. Но отношения между странами в тот период заставляли спецслужбы не доверять друг другу, боясь определенных провокаций. Возможно, США посчитали, что это некий вброс или же не хватило возможностей его купировать. Произошедшая трагедия в любом случае – на совести Америки», - отметил собеседник НСН.