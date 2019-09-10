Хочет, но не может. Почему Афганистан стал капканом для Трампа
Американист объяснил в эфире НСН, что стоит за воинственным заявлением Трампа в адрес талибов.
Президент США Дональд Трамп объявил «мертвыми» переговоры с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) об урегулировании обстановки в Афганистане. Поводом послужил теракт в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе один американский военнослужащий. Талибы в долгу не остались: представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что они продолжат воевать с американскими войсками.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков заявил в эфире НСН, что Белый дом с радостью бы вывел войска из Афганистана, но боится гнева американцев.
«Он прекрасно понимает, что сейчас не может применить ядерное оружие»
«Одно время, когда американцы пришли в Афганистан, идея была очень хорошая: сделать некий заградительный барьер, чтобы остановить огромнейший поток наркотрафика, идущий в Европу. О России никто не думал - говорили только о Европе. Но, шаг за шагом, все начало меняться. Статистка показывает, что производство героина и опиатов выросло в сотни раз. Получается, что благая задача, с которой туда приходили, обернулась совершенно другим. США потратили колоссальные деньги, не добились никакого результата, но уйти оттуда не могут. Тогда невозможно будет показать налогоплательщикам: а что мы там делали, какой результат получили, что пошло не так?» - заявил он.
Сам Трамп ранее заявлял, что кампании в Афганистане и Ираке обошлись американскому бюджету в 7 трлн долларов. Собеседник НСН назвал другую цифру – 5,6 трлн долларов. За которые, тем не менее, никто не хочет отчитываться в условиях отсутствия результата.
«США давно хотели, чтобы Афганистан полностью принадлежал им. Чтобы выращивать там "своих, домашних, хороших, качественных террористов". Тех, которых они когда-нибудь смогут назвать "умеренной оппозицией". Именно поэтому все заявления Трампа, когда он говорит, что мог бы в одночасье разобраться с "Талибаном", но тогда погибнут 10 миллионов человек – это был шантаж талибов.
Не уничтожит. Он прекрасно понимает, что сейчас не может применить ядерное оружие, так как связан по рукам и ногам. Афганистан превратился в капкан для американских президентов. Каждый из них хочет уйти из Афганистана, понимая, что они завязли в этой стране, но не может, потому что никто не знает, как закрыть сметы перед налогоплательщиками. Трампу очень нужно мягко съехать с этой темы. Он прекрасно понимает, что демократы разыграют карту "Талибана" очень серьезно», - заключил эксперт.
В июле этого года в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Трамп заявил, что мог бы одержать победу в Афганистане за неделю, но это бы обернулось гибелью 10 миллионов мирных жителей. И тут же добавил, что намерен продолжить мирные переговоры с партнерами Вашингтона в регионе. Также глава Белого дома назвал глупой ситуацию, при которой американские войска находятся в Афганистане уже 18 лет.
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