Хочет, но не может. Почему Афганистан стал капканом для Трампа

Сам Трамп ранее заявлял, что кампании в Афганистане и Ираке обошлись американскому бюджету в 7 трлн долларов. Собеседник НСН назвал другую цифру – 5,6 трлн долларов. За которые, тем не менее, никто не хочет отчитываться в условиях отсутствия результата.

«США давно хотели, чтобы Афганистан полностью принадлежал им. Чтобы выращивать там "своих, домашних, хороших, качественных террористов". Тех, которых они когда-нибудь смогут назвать "умеренной оппозицией". Именно поэтому все заявления Трампа, когда он говорит, что мог бы в одночасье разобраться с "Талибаном", но тогда погибнут 10 миллионов человек – это был шантаж талибов.

Не уничтожит. Он прекрасно понимает, что сейчас не может применить ядерное оружие, так как связан по рукам и ногам. Афганистан превратился в капкан для американских президентов. Каждый из них хочет уйти из Афганистана, понимая, что они завязли в этой стране, но не может, потому что никто не знает, как закрыть сметы перед налогоплательщиками. Трампу очень нужно мягко съехать с этой темы. Он прекрасно понимает, что демократы разыграют карту "Талибана" очень серьезно», - заключил эксперт.