Лидер стачкома «Беларуськалия» задержан в Солигорске
31 августа 202010:57
Святослав Павлов
Сопредседателя стачечного комитета компании «Беларуськалия» Анатолия Бокуна задержали в Солигорске.
Как сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас, лидера стачкома задержали сотрудники КГБ в поликлинике. Сейчас он находится в местном РОВД.
За воскресенье в Минске в ходе протестов задержали 125 человек.
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31 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru