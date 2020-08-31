Лидер стачкома «Беларуськалия» задержан в Солигорске

Сопредседателя стачечного комитета компании «Беларуськалия» Анатолия Бокуна задержали в Солигорске.

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Как сообщил агентству ТАСС пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрас, лидера стачкома задержали сотрудники КГБ в поликлинике. Сейчас он находится в местном РОВД.

За воскресенье в Минске в ходе протестов задержали 125 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБелоруссия
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