В Минске задержали 125 участников акции протеста
В Минске в течение первых двух часов несанкционированной акции протеста силовики задержали 125 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.
Представитель МВД республики отметила, что для разгона митингующих правоохранители используют спецтехнику.
По словам Чемодановой, представители правопорядка неоднократно призывали граждан разойтись и не участвовать в протестных акциях. Также предупреждали об административной ответственности в виде штрафов в размере 30 базовых величин (около 810 белорусских рублей, или свыше 300 долларов по действующему курсу), а также административного ареста.
Ранее в воскресенье в Минске около 14:00 (мск) начался масштабный несанкционированный митинг. Его участники двинулись к Дворцу Независимости. Около резиденции президента Белоруссии им преградил путь кордон силовиков.
Напомним, после победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа с результатом 80% голосов в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов. В ходе протестов белорусская милиция и внутренние войска применяют против участников протестов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. К протестующим присоединились рабочие белорусских предприятий, которые провели забастовки с требованиями организовать новые выборы президента и прекратить жесткое обращение с участниками демонстраций. Штабы всех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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