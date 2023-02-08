Лидер Pink Floyd призвал к немедленному перемирию на Украине

Один из основателей культовой рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.

Подоляк выступил против временного перемирия на Украине

Музыкант заявил, что является противником действий России на Украине. При этом он считает, что Москву спровоцировали на такое развитие событий.

«Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом», - отметил музыкант.

По его словам, сегодня единственный разумный путь действий - прекращение огня.

На этой неделе депутаты правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» собираются представить в бундестаге инициативу по прекращению огня на Украине. С таким заявлением выступил председатель политической силы Тино Крупалла.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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