Лидер Pink Floyd призвал к немедленному перемирию на Украине

Музыкант заявил, что является противником действий России на Украине. При этом он считает, что Москву спровоцировали на такое развитие событий.

«Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом», - отметил музыкант.

По его словам, сегодня единственный разумный путь действий - прекращение огня.

На этой неделе депутаты правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» собираются представить в бундестаге инициативу по прекращению огня на Украине. С таким заявлением выступил председатель политической силы Тино Крупалла.

