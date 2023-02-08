Депутаты АдГ представят инициативу по перемирию между Россией и Украиной

Депутаты правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» представят на этой неделе в бундестаге инициативу по перемирию между Россией и Украиной. Об этом сообщил сопредседатель АдГ Тино Крупалла.

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Он отметил, что решения по Украине, которые предлагает правительственная коалиция, ведут к эскалации, а также втягивают Берлин в конфликт все сильнее. Крупалла указал, что инициатива по примирению была согласована 7 февраля.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются, а вероятность эскалации конфликта растет. Также он выразил опасения по поводу того, что мир может оказаться на пороге масштабной войны, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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