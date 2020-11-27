Пресс-конференция о личном, Турции и Байдене. От Путина ждут кадровых решений

По его мнению, представители китайских и японских СМИ будут задавать вопросы о развитии отношений с Китаем и Японией.

«Тема (Курильских - прим. НСН) островов никуда не ушла, несмотря на смену премьер-министра в Стране восходящего солнца. Конечно, в связи с появлением нового президента в США будут заданы вопросы, как будут развиваться отношения между Россией и США. Противостояние в санкционном плане вышло за рамки разумного, и, конечно, нуждается в каком-то объяснении», - добавил политолог.

Он считает, что по итогам пресс-конференции президентом могут быть приняты какие-то решения. «Пресс-конференция может подтолкнуть президента к определенным мыслям, которые в дальнейшем будут оформлены как решения. Прежде всего, это кадровые решения», - заметил собеседник НСН.

Несмотря на дистанционный формат пресс-конференции Путина в этом году, вряд ли она будет дольше обычной, заметил эксперт.

«Длительность уже устоялась, это три с лишним часа. Вряд ли будет дольше», - заключил он.

Ранее первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН связал изменение формата пресс-конференции с коронавирусом и высказал свое мнение, о чём на ней пойдёт речь.

