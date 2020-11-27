Пресс-конференция о личном, Турции и Байдене. От Путина ждут кадровых решений
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН рассказал, о чем пойдёт речь на пресс-конференции Владимира Путина в декабре.
Ежегодная итоговая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 17 декабря. Как сообщила пресс-служба Кремля, из-за сложной эпидемиологической обстановки глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёве.
Представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли. Их аккредитация начнётся 29 ноября.
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН перечислил возможные темы пресс-конференции.
«Владимир Путин в последнее время достаточно полно отвечает на вопросы о личном. Поэтому, я думаю, журналисты тщательно готовятся к личным вопросам. Это интересует россиян. Конечно, будет очень много социально-экономических проблемных вопросов. Потому что ковидная угроза создала риски как на глобальном уровне, так и отразилась на карманах простых граждан России. По понятным причинам Россия сейчас окружена кольцом конфликтов, которые созданы нашими так называемыми западными партнерами. Поэтому, думаю, глава государства даст необходимые разъяснения о ходе нейтрализации этой угрозы. О наших новых партнерских отношениях с Турцией», - перечислил Мухин.
По его мнению, представители китайских и японских СМИ будут задавать вопросы о развитии отношений с Китаем и Японией.
«Тема (Курильских - прим. НСН) островов никуда не ушла, несмотря на смену премьер-министра в Стране восходящего солнца. Конечно, в связи с появлением нового президента в США будут заданы вопросы, как будут развиваться отношения между Россией и США. Противостояние в санкционном плане вышло за рамки разумного, и, конечно, нуждается в каком-то объяснении», - добавил политолог.
Он считает, что по итогам пресс-конференции президентом могут быть приняты какие-то решения. «Пресс-конференция может подтолкнуть президента к определенным мыслям, которые в дальнейшем будут оформлены как решения. Прежде всего, это кадровые решения», - заметил собеседник НСН.
Несмотря на дистанционный формат пресс-конференции Путина в этом году, вряд ли она будет дольше обычной, заметил эксперт.
«Длительность уже устоялась, это три с лишним часа. Вряд ли будет дольше», - заключил он.
Ранее первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН связал изменение формата пресс-конференции с коронавирусом и высказал свое мнение, о чём на ней пойдёт речь.
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