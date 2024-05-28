Путин назвал «чушью и дурью» идею держать иностранных наемников у границ Украины
Идея держать иностранных наёмников вдоль границ Украины для высвобождения украинских военных является «чушью и дурью». Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Комментируя заявления западных политиков о возможном вводе европейских военных на Украину, он указал, что если это произойдёт, то иностранный контингент также будет в зоне поражения российских вооруженных сил.
«Я не думаю, что это правильное решение и хороший выход», - отметил глава государства.
По его мнению, ввод западных войск на Украину станет ещё одним шагом к глобальному конфликту.
Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что говоря об отправке войск на Украину страны НАТО имеют ввиду инструкторов и советников, но не не боевые подразделения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru