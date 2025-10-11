Часть обвиняемых по делу о покушении на Симоньян признала вину в хулиганстве

Часть обвиняемых по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, журналистку Маргариту Симоньян признала вину в хулиганстве. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, по данным источника, вину в участии в террористическом сообществе и по другим статьям фигуранты не признали.