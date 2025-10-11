Часть обвиняемых по делу о покушении на Симоньян признала вину в хулиганстве
Часть обвиняемых по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, журналистку Маргариту Симоньян признала вину в хулиганстве. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, по данным источника, вину в участии в террористическом сообществе и по другим статьям фигуранты не признали.
Известно, что ряд из них обвиняется по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ч. 2 ст. 282 («Возбуждение ненависти или вражды»). Кроме того, в зависимости от роли некоторым фигурантам вменяется ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и ст. 162 («Разбой»).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в деле о подготовке покушения на Маргариту Симоньян появилась новая статья о возбуждении ненависти или вражды.
