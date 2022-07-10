Ле Пен заявила о неэффективности санкций против России

Антироссийские санкции Европейского союза не дали совершенно никакого эффекта и больше, чем по РФ, ударили по Франции. Об этом заявила лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Тайное становится явным. США и ЕС ищут дипломатический выход из конфликта на Украине

«Санкции наносят ущерб самим французам, а Россию делают только богаче», — подчеркнула она, выступая в эфире телеканала BFM.TV.

По мнению Ле Пен, конфликт на Украине может быть разрешен только дипломатическими методами. Политик заявила о необходимости поиска пути к мирным переговорам.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки с союзниками в Европе проводят тайные консультации о поиске путей дипломатических возможностей завершения военного конфликта на Украине. Об этом пишет немецкая газета Welt. Автор не публикует подробностей, но отмечает, что у Запада много причин для беспокойства.

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ФОТО: www.europalibera.org
ТЕГИ:УкраинаСанкции ЕССанкции Против РоссииМарин Ле Пен
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