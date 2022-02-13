ЛДПР призывает не доверять публикациям о смерти Жириновского

Члены ЛДПР получили разъяснение в связи с ложными звонками злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского. В сообщении говорится о ложном и безосновательном характере подобных сообщений, сообщил РИА Новости первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.

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«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это вранье и безосновательно», - заявил парламентарий.

По его словам, рассылку разъяснения сделали, чтобы «люди не паниковали и понимали, что идет провокация».

«Отправили дополнительные (запросы – прим. НСН) в силовые структуры, запросы, чтобы понять - потому что шли звонки с поддельных телефонных номеров», - отметил Каргиов.

Заявления ЛДПР направила в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ.

Ранее Минздрав сообщил, что Жириновского госпитализировали из-за коронавируса 2 февраля.

В субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов попытался проведать заболевшего коронавирусом главу ЛДПР Владимира Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать, рассказал политик в беседе с журналистами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЛДПРСмертьВладимир Жириновский
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