ЛДПР призывает не доверять публикациям о смерти Жириновского

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это вранье и безосновательно», - заявил парламентарий.

По его словам, рассылку разъяснения сделали, чтобы «люди не паниковали и понимали, что идет провокация».

«Отправили дополнительные (запросы – прим. НСН) в силовые структуры, запросы, чтобы понять - потому что шли звонки с поддельных телефонных номеров», - отметил Каргиов.

Заявления ЛДПР направила в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ.

Ранее Минздрав сообщил, что Жириновского госпитализировали из-за коронавируса 2 февраля.

В субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов попытался проведать заболевшего коронавирусом главу ЛДПР Владимира Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать, рассказал политик в беседе с журналистами.

