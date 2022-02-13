ЛДПР призывает не доверять публикациям о смерти Жириновского
Члены ЛДПР получили разъяснение в связи с ложными звонками злоумышленников о якобы смерти Владимира Жириновского. В сообщении говорится о ложном и безосновательном характере подобных сообщений, сообщил РИА Новости первый замруководителя Центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.
«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это вранье и безосновательно», - заявил парламентарий.
По его словам, рассылку разъяснения сделали, чтобы «люди не паниковали и понимали, что идет провокация».
«Отправили дополнительные (запросы – прим. НСН) в силовые структуры, запросы, чтобы понять - потому что шли звонки с поддельных телефонных номеров», - отметил Каргиов.
Заявления ЛДПР направила в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ.
Ранее Минздрав сообщил, что Жириновского госпитализировали из-за коронавируса 2 февраля.
В субботу лидер КПРФ Геннадий Зюганов попытался проведать заболевшего коронавирусом главу ЛДПР Владимира Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать, рассказал политик в беседе с журналистами.
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